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Недвижимость

Как платные парковки изменили Москву

Фото: wikipedia.org
Российская столица – это огромный мегаполис, постоянно находящийся в развитии. Последние годы ознаменовались значимыми реформами, которые изменили к лучшему не только саму столицу, ее улицы и другие общественные пространства, но и жизнь москвичей. Одно из самых важных изменений – введение платной парковки в центре города. Скажем прямо, далеко не всем эта мера пришлась по вкусу. Но именно благодаря ей в столице появились доступные стояночные места даже в час пик, а общий порядок на дороге заметно вырос.
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Помните ли вы, как выглядели улицы Москвы до введения платной парковки, году, этак, в 2010-м? Автомобилист, решивший в будний день поехать в центр, вряд ли смог бы найти свободное место для стоянки своего транспортного средства, предварительно не совершив несколько кругов по району. Все это приводило к хаотичной и стихийной парковке: люди бросали свои автомобили в совершенно непригодных для этого местах, создавая препятствия как для пешеходов, так и для движения общественного транспорта.

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Развитие Москвы

Сюжеты Развитие Москвы

Город задыхался в бесконечных пробках, которые порой сковывали автомобилистов на многие часы. Как следствие – потраченное зря время и серьезные потери для столичной экономики. Многие уже и не надеялись, что проблема будет решена. "В пробках стояли и стоять будем" – примерно так размышляли отчаявшиеся автолюбители. Тем не менее, все понимали, что делать что-то все равно нужно.

Для решения проблемы Москве как нельзя кстати пришелся современный международный опыт. В некоторых мегаполисах уже нашли эффективный подход к администрированию частного транспорта. К примеру, в Японии будущий автовладелец не может купить транспортное средство, если не предоставит в компетентные органы подтверждение наличия парковочного места. Еще строже дела обстоят в Сингапуре: в городе-государстве перед покупкой машины необходимо приобрести право владения личным транспортом, которое стоит около 50 тысяч долларов – около трех миллионов рублей. А в Лондоне для того, чтобы разгрузить город, и вовсе сделали платный въезд в центр.

Что объединяет все эти города в плане подхода к администрированию личного транспорта? Там уже давно поняли: земля в городе – это дефицитный ресурс. Такой же, как питьевая вода и чистый воздух. А значит и расходовать его нужно экономно и аккуратно. В противном случае город ожидает транспортный хаос. Или, как вариант, снос всего центра и его превращение в один большой паркинг, чтобы места всем желающим отправиться в центр на личном автомобиле хватило бы наверняка. По такому пути, в частности, пошли некоторые американские города.

Фото: GLOBAL LOOK press/ANTON BELITSKIY

С 2011 года столичная мэрия начала активно заимствовать передовой опыт других мегаполисов. Платная парковка в городе была введена в ноябре 2012 года в рамках пилотного проекта. В дальнейшем ее зона неоднократно расширялась. После этого ситуация разительно изменилась: теперь автомобилист может доехать до любого места и оставить машину на сколько ему угодно, чтобы она никому не мешала. По центру города могут спокойно проехать кареты скорой помощи, а трамваи и другой общественный транспорт стали более точными и и пунктуальными. Вспомните, как часто рельсовый транспорт не мог проехать по улице из-за неправильно припаркованного автомобиля.

Конечно, многим москвичам изменения пришлись не по вкусу. Как же так, платить за "воздух", возмущались некоторые горожане. До сих пор у некоторых автомобилистов вызывают негатив словосочетания Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и Администратор московского парковочного пространства (АМПП). Но эти органы созданы не для симпатии, а для надзора. Надзора за порядком на дорогах и парковках, контроля за обеспечением нормальных условий для движения как личного, так и общественного транспорта.

Фото: wikipedia.org

Неотъемлемой частью современного пейзажа столичных улиц стали зеленые эвакуаторы и машины-парконы. Каждый теперь понимает, что за нарушение правил оплаты последует определенная санкция. Благодаря осознанию неотвратимости наказания люди стали ответственнее относиться к своим транспортным средствам.

Как работает контроль парковки? В столице, население которой составляет более двенадцати миллионов человек (плюс пара миллионов приезжающих каждый день из Подмосковья), без автоматизации этого процесса было не обойтись. ЦОДД справляется с огромными объемами работы при помощи автоматических проборов "Паркрайт", которые устанавливаются на патрульные машины, а также "Паркнет", выполненные в форме планшета. С последними ходят контролеры АМПП.

Фото: wikipedia.org

Программная часть комплекса унифицирована с комплекса "Автоураган", благодаря ей можно распознавать автомобильные номера, а затем передавать их в Центр организации дорожного движения. Система может распознавать любой вид неправильной парковки: на газоне, пешеходном переходе, тротуаре. Также эти приборы способны проводить розыскные мероприятия.

Контролируемое ЦОДД и АМПП пространство огромно. Так, "Паркрайты" установлены на 420 автомобилях Центра организации дорожного движения, 110 автобусах Мосгортранса 900-х маршрутов. Каждое такое транспортное средство ежедневно передвигается по многокилометровым маршрутам.

Эти комплексы действительно помогли разгрузить столичные дороги. Более того, наведение порядка в этой сфере простимулировало людей активнее пользоваться общественным транспортом.

С 2011 года количество поездок на нем выросло в полтора раза – с 1,9  до 2,8 миллиарда человек в год. Наземный транспорт стал перевозить на 69% больше пассажиров.

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Не менее важный момент – финансовый. 83 тысячи столичных парковок с 2013 по 2017 год принесли в городской бюджет дополнительно почти 14 миллиардов рублей. Эти деньги мэрия направляет на развитие московской инфраструктуры. Иными словами, заплатил за парковку – получил хорошую дорогу к новому детскому саду.

Конечно же, в реализации транспортной реформы были допущены некоторые просчеты и перекосы, но в целом, реорганизация этой сферы, проведенная под руководством главы Департамента транспорта Максима Ликсутова, позволила городу "поехать", сэкономив время людей и бюджетные деньги. Так, согласно исследованиям, в январе-ноябре 2017 года средняя скорость движения в утренний час-пик выросла на 4% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. На Сретенке время проезда сократилось на 10%, на Садовом кольце – на 12, на Бульварном – на 11.

Тема платных парковок вызывает немало споров, но против фактов, как говорится, не попрешь. Мэрия действительно сумела навести порядок на городских улицах. Произошедшие за последние семь лет изменения необходимы и столице, и ее жителям, чтобы окончательно не встать в одну гигантскую пробку.

Автор: Иван Поляков6 марта 2018, 15:43

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