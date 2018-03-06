На месте Московского судоремонтного завода построят жилье

Работы на территории бывшего Московского судоремонтного завода на юге Москвы планируется завершить в 2024 году. На месте большой промзоны построят жилые дома и деловой центр.

Как сообщил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, сейчас на территории бывшего завода идет возведение нового современного жилого района, включающего жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, многоэтажный гаражный комплекс, офисно-деловой центр, а также торговые и офисные помещения на первых этажах зданий.

Заместитель мэра отметил, что новый комплекс рассчитан почти на четыре тысячи жителей, при этом на объектах инфраструктуры будет создано 960 рабочих мест. Большое внимание уделяется и благоустройству территории. Объект сдается очередями, все работы на нем завершатся не ранее 2024 года.

"Инвестор принял решение о благоустройстве набережной на участке протяженностью полтора километра. Здесь появятся пешеходные, беговые и велосипедные дорожки, беседки, причалы и маяк", – сообщил Марат Хуснуллин.

Потенциал строительства на территории столичных промзон по утвержденным проектам планировок составляет около 38 миллионов квадратных метров недвижимости. При этом с октября 2011 года на территории реорганизуемых промышленных и производственных зон введено в эксплуатацию 436 объектов общей площадью более десяти миллионов квадратных метров.

Напомним, что в 2011-2016 годах в Москве утвержден 61 проект планировки промзон. Из наиболее значимых территорий, находящихся в активной стадии реализации, – завод имени Лихачева, Тушинский аэродром, завод "Серп и Молот" и Московский зеркальный комбинат.