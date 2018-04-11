На развязке МКАД с Коммунаркой началось сооружение опор эстакад
Как рассказал замдиректора по строительству ИФСК "АРКС"
Александр Заварин, на объекте уже завершена подготовка и начались основные работы.
"В настоящий момент ведутся работы по перекладке существующих инженерных
коммуникаций, в том числе дождевой канализации и переустройству электросетей",
– отметил он.
Согласно проекту строительства, развязка будет включать в себя прокладку автодороги от МКАД до поселка Газопровод, возведение 300-метровой эстакады с Калужского шоссе в сторону области, тоннель под кольцевой дорогой протяженностью около полукилометра.
Предусматривается также строительство надземного пешеходного перехода. Он будет оборудован лифтами для маломобильных групп граждан. В ходе строительства на объекте будет проведен комплекс работ по переустройству инженерных коммуникаций и сооружений, а после окончания – благоустройство и озеленение территории. Строительство развязки проводится в рамках государственного контракта с Управлением дорожно-мостового строительства Москвы.
Напомним, Группа компаний "АРКС" является одним из лидеров строительного рынка столичного региона. В числе основных направлений деятельности ГК – сооружение объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, возведение жилых и коммерческих зданий, инвестиции в строительство.
Крупнейшие объекты Группы – реконструкция Каширского шоссе, Юго-Западная водопроводная станция, транспортная развязка МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы, реконструкция Дмитровского шоссе, строительство комплекса зданий Московского медико-стоматологического университета, Молодогвардейская транспортная развязка.
На сегодняшний день в ГК работают около шести тысяч человек, используется более 600 единиц техники. Портфель заказов составляет около 100 миллиардов рублей.
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