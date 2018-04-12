Качество строительства в Москве находится на высшем уровне

Строительство современных зданий – это сложный, трудоемкий и высокотехнологичный процесс. Важно не только обустроить фундамент, возвести этажи, стены и перекрытия, но и обеспечить безопасность людей, которые будут находиться в помещениях. Московские строители ответственно подходят к этой задаче, а их работу держат на постоянном контроле специальные ведомства. Корреспондент Dni.Ru побывал на одном из строящихся объектов – детском саду в Некрасовке – и лично убедился: за безопасность малышей, которые придут сюда уже через пару месяцев, можно не беспокоиться.



В столице за соблюдением всех необходимых норм и предписаний по безопасности в процессе возведения зданий следит Комитет государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор). Только за первый квартал 2018 года ведомство провело 2395 проверок, выявлено 10187 нарушений.

Помимо прочих, недочеты были обнаружены в детском саду на 350 мест общей площадью более пяти тысяч квадратных метров, который возводится в 11-м квартале района Некрасовка. Застройщиком выступает "Управление гражданского строительства, генподрядчик – "Миланстрой". Здание находится в высокой степени готовности, уже в мае-июне этого года в дошкольное учреждение должны прийти первые воспитанники.

При первой проверке в феврале 2018 года Мосгосстройнадзор выявил несколько недочетов: нехватка шумозащитного экрана на ограждении детсада, неполное предоставление исполнительной документации и не до конца выполненные пусконаладочные работы систем противопожарной охраны. Ведомство выдало предписание об устранении допущенных нарушений.





По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, в Комитет уже поступило извещение об окончании строительства детсада. "Застройщик устраняет нарушения, выявленные в ходе итоговой проверки Мосгосстройнадзора. После устранения всех нарушений будет решаться вопрос о вводе объекта в эксплуатацию", – сказал руководитель ведомства.

В апреле Мосгосстройнадзор вновь пришел на строящийся объект. На этот раз с внеплановой проверкой, в которой приняли участие специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС). Они провели лабораторные испытания систем противопожарной безопасности и проверили работу систем дымоудаления, пожарного водопровода, пожарной аварийной сигнализации и системы эвакуации.

"Мы придаем особое внимание объектам социального значения: детским садам, школам. На всех этапах строительства привлекается лаборатория ЦЭИИС, а также специалисты пожарного управления, управления строительных материалов Мосгосстройнадзора", – рассказал главный специалист управления надзора №5 ведомства Дмитрий Поникаров.

Главный акцент – на исправности системы противопожарной безопасности. Заходим в детский сад, поднимаемся на второй этаж. Первая остановка – у пожарного крана. Согласно требованиям СНиПП-30-76 он должен быть оборудован пожарным вентилем, присоединенным к ответвлению стояка, рукавом длиной не менее 10 метров, пожарным стволом со спрыском.





Специалисты ЦЭИИС достают шланг из пожарного крана, включается подача воды. Спустя несколько мгновений вода под сильным напором вырывается из шланга. Вода поступает из центрального водопровода. Кроме того, в подвальном помещении здания есть собственная насосная станция.





"В процессе инспекции фиксируется фактическое значение. На втором этапе эти показатели сравниваются с нормативами", – рассказал о том, как проводится проверка начальник отдела пожарного контроля ЦЭИИС Денис Григорьев. По его словам, все противопожарные системы в здании запитаны по первой, наивысшей категории надежности. "Предусмотрено автономное электрическое питание для системы оповещения и для автоматической пожарной сигнализации. Аккумуляторы рассчитываются из учета работы систем пожарной автоматики минимум на три часа", – подчеркнул специалист.

Следующий пункт экспертизы – система противодымной защиты. Заходим в одну из комнат, на потолке – два датчика. В ходе проверки сначала задымляется один датчик, потом второй. После первого идет сигнал "Внимание", а после задымления второго датчика – срабатывает сигнал "Пожар". Затем включается система оповещения и противодымная защита.





С помощью специального прибора инженеры сымитировали воздействие дыма на датчики, расположенные в помещении. Включается пожарная тревога. Система полностью исправна. Чтобы не было ложных срабатываний она обслуживается по графику специализированными организациями.

"Сначала сигнал поступает на пульт охраны, потом автоматически при срабатывании пожарной сигнализации для детских садов и школ предусмотрен вывод на службу 01. Они мгновенно связываются с пожарной частью, выезжает машина", – рассказал Григорьев.





Комната дежурного персонала расположена внизу, на первом этаже здания. Здесь установлены приемно-контрольные приборы. При пожаре на панели видно в каком помещении произошло возгорание, задымление. При поступлении сигнала дежурный персонал действует по инструкции, принимает первичные меры по эвакуации людей. А вот магнитные замки на дверях открываются автоматически.





Далее идем в подвальное помещение. В специальной комнате располагаются основной и резервный насосы. Ими управляет автоматика. В случае выхода из строя одного, автоматически включается второй. Следует отметить, что дублирование предусмотрено на всех элементах противопожарной системы здания, что значительно повышает уровень безопасности и надежности.

Как и с противодымной защитой, специалисты ЦЭИИС провели имитацию внештатной ситуации. Был перекрыт один насос, после чего автоматически запустился второй. Все работает исправно.





Впрочем, одними лишь противопожарными системами проверка не ограничивается. Испытываются и материалы как внешней облицовки здания, так и те, которые используются при отделке внутренних помещений. Это краски, линолеум и многое другое.

Напомним, за последние годы в столице было возведено 284 школы и детских сада. Все они прошли тщательную проверку специалистами Мосгостройнадзора. Комитет укомплектован высококвалифицированными кадрами, что позволяет успешно выполнять поставленные задачи.

К недобросовестным застройщикам, которые неоднократно допускают нарушения, применяются жесткие административные меры: наложение штрафов, направление обращений в саморегулируемые организации, административная приостановка деятельности.