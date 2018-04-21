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Недвижимость

На схеме московского метро появится новая линия

ТПУ "Косино" (проект). Фото: stoi.mos.ru
Первые четыре станции Кожуховской линии метро примут пассажиров уже этим летом. Строительство ветки идет на всем ее протяжении, но сначала откроются станции, расположенные за МКАДом.
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Как сообщил журналистам во время традиционного субботнего объезда глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, сначала поезда пойдут на отрезке от "Некрасовки" до "Косино". На "Косино" будет пересадка на станцию "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.

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"К концу лета мы планируем завершить основные строительно-монтажные работы. Например, "Некрасовка" готова на уже на 92%", – сказал Хуснуллин.

По его словам, тяжелее всего стройка идет на "Косино": здесь пересекаются две ветки метро, которые необходимо соединить с одноименной железнодорожной станцией. Там же возводится комплекс для отдыха машинистов; кроме того в планах московских властей – строительство крупного транспортно-пересадочного узла с магазинами, кафе, большой парковкой и другой удобной инфраструктурой.

Фото: stoi.mos.ru

Сложность строительства этой ветки заключалась и в том, что проходческие щиты пришлось проводить под двумя действующими тоннелями. На время работ участок Таганско-Краснопресненской линии два раза закрывали на несколько дней. Делалось это для безопасности пассажиров.

Второй участок Кожуховской линии от "Косино" до "Нижегородской улицы" с пересадкой на Большую кольцевую откроют в 2019 году. Эта ветка станет одной из самых длинных линий среди строящихся сейчас в Москве. На участке длиной более 15 километров расположатся восемь станций.


Открытия розовой линии ждут 800 тысяч москвичей  – жители районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и города  Люберцы. Кроме того, новая ветка существенно разгрузит соседнюю – Таганско-Краснопресненскую.

Участок от "Нижегородской улицы" до "Косино" строили по испанской технологии: под землей сооружался один большой тоннель, в котором проходят сразу два пути. Поезда едут посередине, а платформы располагаются по краям.

Марат Хуснуллин. Фото: stoi.mos.ru

Для технического обслуживания, ремонта и стоянки поездов Кожуховской линии строят собственное электродепо. Оно сможет принимать на ночную стоянку более 30 составов.

Также этим летом откроется участок Калининско-Солнцевской линии от станции "Раменки" до "Рассказовки". Марат Хуснуллин сообщил, что он  находится в высокой степени готовности. На многих станциях уже  ведется архитектурная отделка и облицовка декоративными панелями, завершается монтаж инженерных систем и коммуникаций.

Строительство станции "Мичуринский проспект". Фото: stoi.mos.ru

Этот участок включает семь станций,  с запуском движения поездов от "Раменок" до "Рассказовки" почти 600 тысяч москвичей сократят время на поездку в центр города до 45 минут.

Кроме того, существенно снизится нагрузка на Мичуринский проспект и Боровское шоссе. Это принесет не только экономию времени для местных жителей, но и улучшит экологическую ситуацию в близлежащих районах.

Автор: Александр Комаров21 апреля 2018, 18:05

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