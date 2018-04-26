Какие квартиры получают переселенцы по программе реновации

В столице продолжается реализация масштабной программы реновации ветхого жилого фонда. Москвичи уже начали переезжать из старых хрущевок в новые квартиры, соответствующие всем современным стандартам. Стартовав на востоке города, реновация идет дальше ­– в западные районы. Еще один дом для переселения ждет своих будущих жильцов на улице Гжатской в Можайском районе.



На Гжатской 16, корпус 1 расположился 15-этажный дом в желто-белой цветовой гамме. Именно в нем предоставляются квартиры для переселенцев из соседних ветхих домов. Места здесь красивые: холмы, зеленые насаждения, а совсем рядом расположена живописная долина реки Сетунь.



Пенсионерка Галина Васильевна новым жильем очень довольна. Женщина осматривает новую квартиру, примеряет будущее расположение мебели. "Здесь поставлю диванчик, а сюда – шкаф", – произносит она. Переехать из старого дома, который располагается на улице Гродненской, буквально в паре минут пешком от нового, пенсионерка планирует на майские праздники.

Переселенцы по реновации получают жилье гораздо большего размера, чем в хрущевках. Свои 54 квадратных метра в "двушке" в доме на Гжатской Галина Васильевна называет не иначе как хоромы. Еще бы, ведь новая квартира на 14 метров больше старой.

"Прошлая была 40 квадратных метров, две комнаты по 18 и 8. А здесь одна – 21 "квадрат", а вторая – 12. Плясать можно!" – не скрывает радости женщина. Из окон, сделанных из ПВХ профиля с двухкамерными стеклопакетами, открывается вид на долину Сетуни. "Вид у меня хороший, квартира солнечная", – добавляет Галина Васильевна.

Заметно больше в новом жилье и площадь кухни. Здесь она девять квадратных метров, тогда как в старой квартире пенсионерки – всего лишь пять. Уже установлены раковины и электрические плиты.

Санузлы в квартире оборудованы всей необходимой сантехникой – ванна, раковина, унитаз, полотенцесушитель. "Все сделано очень удобно, есть место для всего, в том числе для стиральной машины", - комментирует Галина Васильевна.

Внутри квартиры установлены деревянные двери, входная – металлическая, утепленная, с повышенной звукоизоляцией. На полу в новом жилье уложены кафель и ламинат, а на стенах наклеены флизелиновые обои, которые легко можно выкрасить в любой цвет по своему вкусу.

Квартиры соответствуют всем современным требованиям энергоэффективности: батареи с регулировкой температуры, счетчики воды и тепла, электрощиты с группами автоматов на розеточную сеть. Позаботились и о безопасности будущих жильков: установлена противодымная сигнализация, в коридоре смонтированы кнопки пожарной тревоги.

Входная группа максимально комфортная и приспособленная для людей с ограниченными возможностями, в том числе для родителей с колясками. Подъезд расположен на уровне земли, есть просторные лифты.

Первые этажи у дома на Гжатской – нежилые. Вскоре там появятся службы быта и сервиса, магазины, аптеки. Дворовая территория благоустроена и облагорожена. Здесь установлены детские площадки с безопасным прорезиненным покрытием.

Как и обещали в столичной мэрии, переселенцы по реновации остаются в прежних районах, а значит, сохраняют привычную жизненную среду, школы, детские сады, магазины, поликлиники.

Реновация ветхого жилья в Москве – крупнейший градостроительный проект российской столицы и один из самых масштабных проектов такого рода в мире. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2017 года. 1 августа программу утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В нее попали многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам 50-60-х годов прошлого века. В настоящее время в списке реновации – 5 171 дом.

Первые переселенцы начали переезжать в новое жилье уже в феврале этого года. Старт реновации был дан в районе Северное Измайлово. Жильцы двух пятиэтажек на улице Константина Федина переехали в дом комфорт-класса на 5-й Парковой.

Как отметил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин, всего в рамках реновации ветхого жилого фонда в городе будет построено не менее 30 миллионов квадратных метров современного жилья. Как ожидается, до конца года для переселенцев сдадут еще около трех десятков домов.