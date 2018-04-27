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Москва станет центром медицинского туризма

Фото:stroi.mos.ru
Запрос на реформу системы здравоохранения в России назрел давно: в современных форматах оказания медицинской помощи заинтересованы пациенты, врачи и государство. Большой шаг в привлечении новейших зарубежных технологий и высококвалифицированных врачей сделан в Сколково: там открылась первая очередь Международного медицинского кластера. Эксперты прогнозируют, что со временем Москва может стать центром притяжения для иностранных туристов, которые захотят поправить свое здоровье в России.
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В последние годы мы привыкли, что за высокотехнологичной медицинской помощью россияне зачастую отправляются за границу: в Израиль, Германию, Японию... По некоторым данным, ежегодно ездят лечиться за рубеж более ста тысяч наших сограждан.

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Иностранный опыт, технологии и лучшие специалисты теперь есть и в России: в центре инноваций Сколково запущен уникальный проект, который не только позволит лечить серьезные болезни, но и со временем превратит Москву в один из мировых центров медицинского туризма.

В Международном медицинском кластере в Сколково построен первый клинико-диагностический корпус, оснащенный самым современным оборудованием. Оператором центра будет одна из лучших и старейших клиник израильских клиник Hadassah. На сегодня уже 25 иностранных медицинских операторов выразили интерес к участию в кластере.

Фото:stroi.mos.ru

Это клиники и медицинские консорциумы из Израиля, Германии, Австрии, Франции, Испании, Польши, Финляндии, Южной Кореи, США и Японии. У себя на родине они – лидеры в лечении онкологии, кардиологии и других сферах.

Сегодня по статистике в России смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте кратно превышает смертность в развитых странах. Для онкологии, которая очень сильно распространяется по всему миру, Россия тоже не исключение.

Сергей Собянин. Фото: stroi.mos.ru

На открытии первой очереди уникального объекта побывал мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что медкластер должен стать не только передовым объектом здравоохранения, но и научно-исследовательским и образовательным центром.

Это очень важный проект для Москвы. Кроме того, что москвичи получают непосредственную возможность обслуживаться в ведущих медицинских клиниках мира, здесь созданы все условия для обучения и переподготовки кадров и дальнейшего трансферта технологий в московские клиники.

В мире уже четко сформировалось такое понятие, как кластерная экономика, а кластер сейчас является наиболее эффективной формой экономического развития, полагает генеральный директор МММК "Сколково" Михаил Югай.

Михаил Югай. Кадр youtube.com

"Идея кластера – создание гибкой нормативной базы на отдельно взятой территории. Отдельное законодательство, а именно федеральный закон о медкластере, определяет основные правила работы в нем. Так, клиника из любой страны-члена Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) у нас имеет право работать по тем стандартам, по которым она работает в своей собственной стране", – пояснил Югай в интервью порталу "Сколково".

Такой подход дает возможность принести в Россию самые современные технологии, стандарты и протоколы лечения.

Строительство второй очереди Международного медицинского кластера в Сколково планируют завершить к 2021 году, об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин. Фото: stroi.mos.ru

К этому времени будет построен многопрофильный госпиталь с акцентом на онкологию. В диагностическом и терапевтическом корпусах кластера врачи смогут ежегодно принимать более 100 тысяч амбулаторных пациентов.

"Сейчас ведутся работы по проектированию терапевтического корпуса. Строительство госпиталя и центра реабилитации с апарт-отелем будут завершены в 2021 году", – сказал  Хуснуллин.

Фото:stroi.mos.ru

Всего в течение 10–15 лет на территории кластера планируют разместить порядка 15 клиник, специализирующихся на лечении наиболее тяжелых и распространенных заболеваний – онкологии, кардиологии, ортопедии, травматологии и неврологии.

Назначение этого кластера изначально задумывалось как некий заповедник использования новых медицинских технологий, прохождения практики зарубежных врачей, которые уже показали свои способности на Западе, пояснила в интервью Dni.Ru директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. По сути, это – перенесение нескольких  медицинских учреждений из-за рубежа на российскую землю с упрощенным нормативным оформлением.

Фото:stroi.mos.ru

По мнению Попович, у кластера есть несколько вариантов развития. Во-первых, использование уникальных и прорывных нозологических технологий, включая лечение онкологических больных с дополнительными возможностями для научных исследований.

Во-вторых, создание широкого круга высокотехнологичных мощностей с целью привлечения в кластер иностранных туристов, которые привыкли к своим медицинским технологиям, но не воспользоваться ими у себя на родине.

Фото:stroi.mos.ru

Третье направление – трансфер иностранных технологий в Россию в формате клинических испытаний с обязательным разрешением их проведения на территории нашей страны.

Кластер станет хорошо оборудованной, обеспеченной врачами высшей квалификации и комфортной клиникой.

Доктор медицинских наук, профессор, директор НПЦ Медрадиологии Сергей Морозов назвал московский кластер своеобразной прививкой, которая позволяет вырабатывать свой иммунитет и посмотреть на себя со стороны.

Сергей Морозов. Фото: mosgorzdrav.ru

"Я уверен, что кластер станет драйвером и стимулом развития медицины в России: у нас появится больше специалистов, начнется открытая дискуссия, более доступным станет второе мнение", – сказал специалист в интервью Dni.Ru.

Мягкое вхождение международной практики на территорию Москвы усилит конкуренцию, сделает более интересным взаимодействие специалистов и поставит новую планку для достижения высоких результатов в системе здравоохранения.

Стоит отметить, что медицина в Москве развивается в последние годы стремительными темпами: за 2011-2017 годы в столице было построено 66 объектов здравоохранения. Примерно столько же появится до 2020 года, среди них – больничный комплекс с родильным отделением в Коммунарке, перинатально-кардиологический центр государственной городской клинической больницы №67, поликлиники в разных районах столицы, а также несколько подстанций скорой помощи.

Фото:stroi.mos.ru

Автор: Александр Комаров27 апреля 2018, 11:57

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