Журналистам впервые показали "китайскую" станцию Московского метро

Проходка тоннелей на юго-западном участке Большой кольцевой линии метро (БКЛ), который строят китайские специалисты из компании CRCC, начнется уже в следующем месяце. Об этом журналистам заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин по итогам осмотра хода работ на станции "Мичуринский проспект" нового метрокольца.

Всего на юго-западном участке БКЛ три станции - "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект" и "Аминьевское шоссе". Их планируется открыть для пассажирского движения в 2020 году. Над возведением участка трудится один из крупнейших мировых подрядчиков в области метростроения – китайская компания China Railway Construction Corporation Limited (CRCC).

По словам Марата Хуснуллина, специалисты из Поднебесной ведут работы в соответствии с графиком. "Сейчас готовится площадка для стартового котлована. Пришел тоннелепроходческий комплекс из Китая, всего пять щитов", – сказал глава столичного стройкомплекса.

По его словам, первый комплекс планируется запустить на станции "Аминьевское шоссе" уже в мае этого года. "Второй щит пойдет от "Мичуринского проспекта" в июне", – рассказал Хуснуллин. Он отметил, что китайцы привезли в Москву свой инженерно-технический состав – порядка 300 человек. Остальные специалисты – из России.





"У нас с китайскими коллегами много общего, в том числе в подходах к системе управления", – сказал руководитель городского стройкомплекса. По его словам, специалисты из КНР удивляются той скорости, с которой в Москве сегодня строится метро.

В свою очередь, начальник участка станции "Мичуринский проспект" Большой кольцевой линии Чжао Хунжу рассказал о некоторых деталях ее строительства. Длина станции – 207 метров, ширина – 26. Самое глубокое место "Мичуринского проспекта" БКЛ – 29 метров. "Вокруг много жилых домов, мы стараемся делать так, чтобы не мешать спокойствию местных жителей", – сказал он. По словам специалиста компании CRCC, строительство юго-западного участка усложняет перепадом высоты – 25 метров между "Проспектом Вернадского" и "Мичуринским проспектом".





Чжао Хунжу подчеркнул, что возведение метро в Москве - первый шаг компании на европейском рынке. "Мы планируем участвовать в новых конкурсах в России. Постараемся хорошо выполнить текущую работу, а потом выигрывать новые тендеры", – сказал он. Кроме того, CRCC планирует участвовать в работе по строительству транспортно-пересадочных узлов. "Мы уже проектируем три ТПУ – "Мневники", "Терехово" и "Мичуринский проспект", – добавил представитель компании.

China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) – вторая крупнейшая государственная строительная компания Китая после China Railway Engineering Corporation. Штаб-квартира располагается в Пекине. Корпорация занимается строительством железнодорожной инфраструктуры, тоннелей, мостов, аэропортов и других значимых объектов.

Право строить три станции Большого метрокольца в Москве компания получила в январе этого гожа. Стоимость контракта – около 23 миллиардов рублей.





Большая кольцевая линия – один из крупнейших инфраструктурных проектов не только в Москве, но и в мире. БКЛ, ранее называвшаяся Третьим пересадочным контуром, имеет в своем составе 31 станцию, а общая ее длина составляет 67 километров. Новое кольцо существенно разгрузит станции подземки внутри старого, пассажиры сэкономят в среднем около 20 минут в пути.

Первый участок БКЛ был открыт в феврале этого года. Отрезок длиной 10,5 километра включает пять станций – "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк". Как отметил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин, новый участок значительно улучшит транспортную ситуацию в районах районы Хорошевский, Аэропорт, Тимирязевский и Савеловский, а также в деловом центре "Москва-Сити".

В целом за последние семь лет протяженность Московского метрополитена выросла на 30%. Только в прошлом году построено более 20 километров линий и девять станций подземки.