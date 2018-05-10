Москва продолжит строить спортобъекты и после ЧМ-2018

После завершения Чемпионата мира по футболу, который в этом году принимает Россия, развитие спортивной инфраструктуры в Москве будет продолжаться. Об этом заявил руководитель стройкомплекса города Марат Хуснуллин. По его словам, в столице будет продолжена работа по формированию крупных спорткластеров.



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