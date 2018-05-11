Три участка Большого кольца метро запустят в 2020 году

В течение трех ближайших лет должно завершиться строительство трех отрезков Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Речь идет как о прокладке новых тоннелей и возведении станций, так и о реконструкции уже имеющихся.

Очередные участки БКЛ будут сдаваться постепенно, по мере готовности, рассказал глава строительного комплекса столицы Марат Хуснуллин. "В 2020 году завершится строительство участков от станции "Хорошевская" до станции "Нижние Мневники", от станции "Аминьевское шоссе" до станции "Проспект Вернадского" и от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская", включая реконструированную Каховскую линию", – заявил Марат Хуснуллин.



Он сообщил, что на этих отрезках большого кольца будут открыты восемь новых станций и реконструированы две действующие. Кроме того, по словам Хуснуллина, уже в текущем году должно завершиться строительство отрезка БКЛ от "Петровского парка" до станции "Нижняя Масловка". На следующий год запланирована сдача участка "Авиамоторная" – "Лефортово".

Напомним, в феврале этого года был запущен первый участок большого кольца от "Петровского парка" до "Делового центра". На нем расположены пять станций. Замкнуться же новая кольцевая линия должна до конца 2022 года.





БКЛ в настоящее время является крупнейшим в мире проектом в области метростроения. После окончания всех работ протяженность кольца составит около 70 километров (пока лидирует вторая кольцевая линия метро в Пекине длиной 57 километров). На новой ветке московской подземки расположится 31 станция с 21 пересадкой.

При проектировании и строительстве БКЛ сразу закладывается возможность прокладки новых радиальных линий, которые будут брать начало от нее и направляться в сторону области. Так, планируется, что Рублево-Арханельская ветка пойдет на запад от станции "Улица Народного ополчения", в столичный Троицк поезда будут ходить от "Улицы Новаторов", линия в Восточное и Западное Бирюлево будет начинаться от "Кленового бульвара".