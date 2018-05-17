В Москве обнаружили квартиру с потайным входом в метро
Проживание в квартире с люком, ведущим прямо в московскую подземку, приносит массу неудобств, рассказали бывшие собственники жилплощади. Основной проблемой является повышенный уровень шума, который не способна заглушить даже внушительная прослойка между помещением и поездами, передает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Таким образом, жильцы вынуждены просыпаться с первым поездом, а засыпать – с последним. Даже несмотря на довольно привлекательную стоимость квартиры, найдется мало желающих привыкать к подобному городскому распорядку дня.
Эксперты рассказали, что на значительное снижение стоимости влияет не только отсутствие звукоизоляции, но и неудачная планировка. Специалисты также поведали, что им приходилось сталкиваться с квартирами без санузлов или с проходом на кухню через ванную комнату. Такие жилые помещения способны удивить даже самых искушенных риелторов.
Ранее сообщалось, что эксперты онлайн-сервиса объявлений ЦИАН объявили Москву городом с самой доступной арендой жилья. По их словам, среднестатистическая семья из двух человек тратит на съемную квартиру в столице наименьшую долю своего дохода – 35%.
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