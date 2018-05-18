На востоке Москвы построят новую линию метро
Новая ветка пойдет от станции "Нижегородская" Большой кольцевой (БКЛ) и Кожуховской линий столичного метрополитена. По словам Хуснуллина, при строительстве нового пересадочного контура подземки проектируются дополнительные съезды для создания в будущем новых радиальных направлений. "В перспективе одна из таких веток стартует на станции "Нижегородская" и уйдет на восток города", – сказал он.
Руководитель городского стройкомплекса отметил, что пока маршрут предполагаемой линии находится в проработке, посему конечную станцию радиуса назвать сейчас невозможно. Строительство новой ветки, добавил он, начнется после полного запуска большого метрокольца, то есть после 2022 года.
В перспективе линия может дойти до подмосковной Балашихи. "Последняя станция на этом радиусе будет уже фактически на территории области в Балашихе", – отметили в Москомархитектуре.
Большая кольцевая линия – еще один пересадочный контур подземки. Ее длина составит 67 километров, на ней появится 31 станция. Новое кольцо значительно разгрузит станции подземки внутри старого, пассажиры сэкономят в пути в среднем около 20 минут.
Как отмечал ранее Марат Хуснуллин, строители при реализации проекта закладывают возможность создания новых радиальных направлений метро от станций БКЛ. Уже известно о трех линиях – в Рублево-Архангельское, которая начнется от "Хорошевской", а также радиусе от станции "Улица Новаторов" в Новую Москву до Троицка.
Кроме того, рассматривается возможность строительства линии в районы Западное и Восточное Бирюлево от станции "Кленовый бульвар". Всего в настоящий момент в проработке находятся 43 километра тоннелей метро и 18 станций.
Стоит отметить, что на "Нижегородской" в ближайшие годы появится крупнейший транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Москвы. "Сегодня полным ходом идет сооружение крупнейшего транспортно-пересадочного узла "Рязанская", который объединит две станции метро, станцию Московского центрального кольца (МЦК), платформу Горьковского направления железной дороги и наземный общественный транспорт", – сказал мэр столицы Сергей Собянин.
В рамках ТПУ появится подземный вокзал общей площадью более семи тысяч квадратных метров. На поверхности будет оборудована разворотная площадка для наземного городского общественного транспорта, а также стоянка такси.
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