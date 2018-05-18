На востоке Москвы построят новую линию метро

На востоке столицы появится новая линия подземки. Ее строительство начнется после 2022 года, когда замкнется большое метрокольцо. Об этом заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

Новая ветка пойдет от станции "Нижегородская" Большой кольцевой (БКЛ) и Кожуховской линий столичного метрополитена. По словам Хуснуллина, при строительстве нового пересадочного контура подземки проектируются дополнительные съезды для создания в будущем новых радиальных направлений. "В перспективе одна из таких веток стартует на станции "Нижегородская" и уйдет на восток города", – сказал он.

Руководитель городского стройкомплекса отметил, что пока маршрут предполагаемой линии находится в проработке, посему конечную станцию радиуса назвать сейчас невозможно. Строительство новой ветки, добавил он, начнется после полного запуска большого метрокольца, то есть после 2022 года.

В перспективе линия может дойти до подмосковной Балашихи. "Последняя станция на этом радиусе будет уже фактически на территории области в Балашихе", – отметили в Москомархитектуре.





Большая кольцевая линия – еще один пересадочный контур подземки. Ее длина составит 67 километров, на ней появится 31 станция. Новое кольцо значительно разгрузит станции подземки внутри старого, пассажиры сэкономят в пути в среднем около 20 минут.

Как отмечал ранее Марат Хуснуллин, строители при реализации проекта закладывают возможность создания новых радиальных направлений метро от станций БКЛ. Уже известно о трех линиях – в Рублево-Архангельское, которая начнется от "Хорошевской", а также радиусе от станции "Улица Новаторов" в Новую Москву до Троицка.

Кроме того, рассматривается возможность строительства линии в районы Западное и Восточное Бирюлево от станции "Кленовый бульвар". Всего в настоящий момент в проработке находятся 43 километра тоннелей метро и 18 станций.

Стоит отметить, что на "Нижегородской" в ближайшие годы появится крупнейший транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Москвы. "Сегодня полным ходом идет сооружение крупнейшего транспортно-пересадочного узла "Рязанская", который объединит две станции метро, станцию Московского центрального кольца (МЦК), платформу Горьковского направления железной дороги и наземный общественный транспорт", – сказал мэр столицы Сергей Собянин.





В рамках ТПУ появится подземный вокзал общей площадью более семи тысяч квадратных метров. На поверхности будет оборудована разворотная площадка для наземного городского общественного транспорта, а также стоянка такси.