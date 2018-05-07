Валерий Гергиев оценил концертный зал в "Зарядье"

Знаменитый дирижер Валерий Гергиев побывал на стройплощадке концертного зала в парке "Зарядье" для того, чтобы лично осмотреть объект и оценить ход строительства. Пройдя по будущему залу и осмотрев его, музыкант высоко оценил уже проделанную работу.



Во время осмотра объекта маэстро высказал мнение, что это концертный зал станет излюбленным местом москвичей и гостей столицы. "Будущее этого зала я вижу как любимое место для миллионов москвичей, в том числе для походов с семьями, детьми, целыми классами школьников, и московских и приезжающих из других городов", – сказал Валерий Гергиев, отметив, что дети должны быть приоритетом номер один, и для них нужны специальные образовательные программы.



В ходе осмотра будущей концертной площадки дирижер пообщался со строителями и пожелал им успеха в завершении работ на объекте. "Уверен, что на открытии зала в "Зарядье" наша страна получит возможность ярко продемонстрировать традиции сохранения и приумножения культурных ценностей, и мы увидим, как лучшие наши надежды претворяются в жизнь", – отметил Гергиев.

Как рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, в настоящее время на стройплощадке уже близится к завершению отделка помещений и облицовка Большого зала. Одновременно заканчивается монтаж светопрозрачных внутренних перегородок.

Строителям удалось возвести поистине уникальный объект, отметил Хуснуллин. "Были проведены сложнейшие работы по созданию естественной акустики в зале, монтаж трансформируемого партера и специальных подъемно-опускных модулей, укладка деревянных панелей покрытия сцены, изготовленных из аляскинского кедра, – сообщил он. – Именно эта порода дерева, согласно отчету международных специалистов, обеспечит идеальную звукоизоляцию и качественное звучание".

По словам руководителя строительного комплекса, еще около 15 тысяч акустических панелей, созданных в соответствии с рекомендациями специалистов по акустике, понадобится для облицовки стен и потолка Большого зала. В их состав включен массив красного дерева махагони.

Как рассказал, в свою очередь, гендиректор компании – оператора строительства "Мосинжпроект" Марс Газизуллин, под "стеклянной корой" концертного зала расположена площадка с двумя сценами. Он назвал это уникальное сооружение "еще одной изюминкой "Зарядья".

"В Большом зале идут работы по облицовке акустическими панелями стен и потолка, – цитирует его "Вечерняя Москва". – Каждая такая деталь уникальна – она отличается как по форме, так и по отражению звука, и имеет индивидуальный заводской номер. Средний вес одной панели составляет около 150 килограммов". Добавим, что завершить строительство концертного зала в "Зарядье" планируется уже летом текущего года.