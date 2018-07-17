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Город для людей: Москва показала на Урбанфоруме лучшие проекты

Фото: stroi.mos.ru
Московские власти показали на открывшемся в парке "Зарядье" Урбанфоруме лучшие проекты последних лет и рассказали о планах на будущее. Среди достижений – новые дороги и развязки, станции метро и масштабная программа реновации.

Продолжение: По программе реновации построят умные дома

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На одной из дискуссий на полях форума глава московского Стройкомплекса Марат Хуснуллин сделал несколько важных заявлений и рассказал о городских достижениях.

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Власти Москвы намерены переселить до конца года еще около 10 тысяч человек в рамках программы реновации, сообщил заммэра. Он отметил, что у города уже есть  миллион квадратных метров готового жилья. Еще примерно три миллиона находятся в проектировании и строительстве, а к работе над двумя миллионами "квадратов" власти приступят в ближайшее время.

Напомним, что программа реновации предусматривает снос свыше пяти тысяч домов в Москве, она затронет миллион человек.

В планах на будущее также строительство и благоустройство свыше 120 километров московских набережных. Марат Хуснуллин сообщил, что в городе проектируются и строятся свыше 20 мостов.

Фото: stroi.mos.ru

"Москва-река станет полноценной новой артерией города. К 2023 городу в Москве появится 120 километров благоустроенных набережных и 40 новых общественных зон", – сказал глава Стройкомплекса. Уже обустроены Лужнецкая и Москворецкая набережные, идут работы на Симоновской и Краснопресненской набережных.

Будут благоустроены набережные, созданы новые общественные центры. Река станет доступной, чистой и функциональной.

Что касается наиболее масштабных проектов дорожного строительства, то их  планируется завершить к 2023 году. Речь идет о строительстве Южной рокады, Северо-Западной и Северо-Восточной хорд. До конца этого года в Москве планируется утвердить проект и смету строительства еще одной скоростной магистрали – Юго-Восточной хорды.

Фото: GLOBAL LOOK press

"Это будут небольшие по протяженности дороги, но они важны для разгрузки скоростных магистралей и улучшения транспортной доступности каждого района, каждого квартала", – пояснил вице-мэр.

С 2011 года в Москве построено почти 850 километров дорог. Новый дорожный каркас столицы начал интеграцию с метрополитеном, железнодорожными линиями и транспортно-пересадочными узлами в единую транспортную сеть.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Ее составными компонентами станут новые транспортно-пересадочные узлы. Они, по словам Хуснуллина, снизят уровень транспортной загруженности в Москве на 7%. Всего в планах столичных властей на ближайшие годы – построить в городе 251 транспортный узел, из них 154 объекта капитального строительства.

Руководитель Стройкомплекса выразил уверенность в том, что Москва сможет принять летние Олимпийские игры. "После проведения чемпионата мира по футболу, я уверен, что Москва сможет принять соревнование любого самого высокого уровня, в том числе и летние олимпийские игры", – сказал Хуснуллин.

Фото: GLOBAL LOOK press

Он пояснил, что в городе создана система спортивных сооружений, а также накоплен опыт подготовки и проведения крупных международных соревнований. "Мы не просто строили отдельные стадионы, а создавали полноценные спортивные кластеры. Например, вокруг стадиона в Лужниках появится полноценная спортивная зона, около стадиона "Спартак" в Тушино также создается мощный спортивный кластер", – отметил заммэра.

Московский урбанистический форум – крупнейший международный конгресс, посвященный вопросам развития глобальных мегаполисов. Он проводится ежегодно с 2011 года. Тема этого года на форуме – "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". В течение недели российские и международные эксперты, представители власти, урбанисты, социологи и экономисты обсудят модели развития крупнейших мегаполисов мира.

Михаил Джапаридзе/ТАСС

Выступая на открытии Урбанфорума, мэр Сергей Собянин сказал, что Москва должна стать городом, удобным и комфортным для человека и отметил лучшие столичные проекты последних лет: благоустройство города, изменения в транспортной и социальной инфраструктуре, развитие образования и реновацию.

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17 июля 2018, 20:37

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