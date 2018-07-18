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Недвижимость

По программе реновации построят умные дома

Фото: vk.com/jkdomashny
По программе реновации ветхого жилья для переселенцев построят так называемые умные дома. Они будут оборудованы домофонами, с помощью которых можно вызвать коммунальщиков и службы спасения. О жилье будущего рассказал журналистам в ходе Московского урбанистического форума глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.  

Продолжение: Гости Урбанфорума в восторге от изменившейся Москвы

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По его словам, вместе с проектированием новых домов непосредственно для нужд программы реновации власти столицы занимаются разработкой технологии Smart city – "Умный город". Она подразумевает интеграцию информационных и коммуникационных технологий для удобства управления городским имуществом и обеспечения максимально комфортных условий для жителей. Как отметил Левкин, по поручению мэра столицы Сергея Собянина началась разработка смарт-стандарта 2.0, который появится в ближайшие два года. 

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Глава департамента градостроительной политики подчеркнул, что на домофонах будет не только кнопка вызова квартиры, но и коммунальных и служб спасения, также там будет расположена кнопка, предназначенная для маломобильных граждан. "В квартирах показания счетчиков будут передаваться службам формироваться счета, который затем будет выставляться потребителю автоматически", – подчеркнул Левкин. 

Во дворах новых домов будет обеспечена максимальная безопасность, заверил он. В каждом подъезде будет камера видеонаблюдения, а во всех входных группах в лифтовом холле будет находиться смарт-табло, на котором можно посмотреть погоду и новости с официального портала мэра Москвы. "Система будет синхронизироваться с порталом "Активный гражданин", более того, через смарт-табло жители получат функцию удаленного общения с многофункциональными центрами", – добавил Левкин. 

Сергей Левкин. Фото: mos.ru

Что касается первой волны сноса ветхих пятиэтажек первого периода индустриального домостроения, то ее власти города планируют завершить в течение двух лет, подчеркнул глава департамента градостроительной политики. По его словам, осталось демонтировать 34 старых дома.  

В свою очередь, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, также принявший участие в работе Московского урбанистического форума, отметил, что реновация – это проект с большим социальным подтекстом. "Создается новая, благоприятная для жителей среды, которая возвращает понятие двора, соседской солидарности", – отметил он. 

По его словам, программа как бы расширяет довольно компактный центр Москвы, ведь людям больше не придется туда ездить, чтобы погулять по комфортным улицам, посидеть в кафе и ресторанах. То же самое будет в непосредственной близости от их дома. "Спальных районов не останется, это будет новое качество жизни для всех москвичей", – подчеркнул Кузьминов.  

Реновация ветхого жилья в столице – крупнейший градостроительный проект Москвы и одна из самых масштабных программ такого рода в мире. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2017 года, затем программу утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В нее попали многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам 50-60-х годов прошлого века. Всего в списке реновации – 5 171 дом.

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

По словам Сергея Собянина, программа реновации предусматривает огромные масштабы строительства, сопоставимые по объему с двумя такими городами, как Казань. Как отметил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин, всего в рамках реновации в Москве будет построено не менее 30 миллионов квадратных метров современного жилья. 

Восьмой Московский урбанистический форум (МУФ) открылся в парке "Зарядье" 17 июля. Главная тема площадки – "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". На мероприятии присутствуют российские и международные эксперты и архитекторы, а также руководители мировых мегаполисов. 

Фото: stroi.mos.ru


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Автор: Иван Поляков18 июля 2018, 09:07
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Первые переселенцы по программе реновации обживают новые квартиры

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