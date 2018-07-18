Дом Бородиной за 18,5 млн похож на развалюху
В особняке площадью 216 квадратных метров три спальни, гостиная, гардеробная, столовая и террасы. Судя по всему, ремонт семейного гнездышка близится к завершению.
"Осталось чуток. Я так рада, что строители попались золотые – не по цене, а по качеству. Потому что сначала столкнулись с такими безответственными, что теперь понимаем, как важно найти хороших и добросовестных рабочих! В общем, как только – так сразу", – написала Ксения в микроблоге, опубликовав несколько фотографий.
Парадная лестница и столешница на кухне сделаны из дорогого мрамора, а стены комнат выкрашены в белый цвет.
Однако некоторые подписчики ведущей реалити-шоу "Дом-2" отметили,
что дом пока похож на развалюху, и над обустройством жилища придется потрудиться. Впрочем, большинство
пользователей порадовались за Бородину.
Напомним, что Курбан и Ксения снимали коттедж, потому что долго не могли выбрать дом. В поселке, на котором остановились супруги, есть детский сад, конноспортивная школа, магазины, спа-центр и тренажерный зал.
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