Дом Бородиной за 18,5 млн похож на развалюху

Двухэтажный загородный дом обошелся Ксении Бородиной и Курбану Омарову в 18,5 миллиона рублей. Сразу после покупки телеведущая затеяла ремонт, фото которого поделилась с поклонниками в Instagram.

В особняке площадью 216 квадратных метров три спальни, гостиная, гардеробная, столовая и террасы. Судя по всему, ремонт семейного гнездышка близится к завершению.

"Осталось чуток. Я так рада, что строители попались золотые – не по цене, а по качеству. Потому что сначала столкнулись с такими безответственными, что теперь понимаем, как важно найти хороших и добросовестных рабочих! В общем, как только – так сразу", – написала Ксения в микроблоге, опубликовав несколько фотографий.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 17 Июл 2018 в 12:57 PDT

Парадная лестница и столешница на кухне сделаны из дорогого мрамора, а стены комнат выкрашены в белый цвет. Однако некоторые подписчики ведущей реалити-шоу "Дом-2" отметили, что дом пока похож на развалюху, и над обустройством жилища придется потрудиться. Впрочем, большинство пользователей порадовались за Бородину.



Напомним, что Курбан и Ксения снимали коттедж, потому что долго не могли выбрать дом. В поселке, на котором остановились супруги, есть детский сад, конноспортивная школа, магазины, спа-центр и тренажерный зал.