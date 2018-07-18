Новая Москва опередила Большой Париж

Большой Париж не успевает за темпами развития Новой Москвы. Об этом в ходе дискуссии "Большой Париж – Большая Москва. Итоги реализации градостроительных мегапроектов" в рамках столичного Урбанфорума заявил бывший министр по вопросам городской политики Франции Морис Леруа. Мероприятие, организованное Московским центром урбанистики (МЦУ) "Город", собрало представителей власти, архитектурного и экспертного сообществ.



Столичная мэрия активно развивает инфраструктуру Новой Москвы, в том числе транспортную, отметил Леруа. По его словам, то же самое делает и французская сторона. "Мы развиваем в Париже большое автоматизированное метро без машиниста, которым очень гордимся", – сказал Леруа, который является куратором проекта "Большой Париж".

Тем не менее, он признался, что по развитию новых территорий российская столица уже давно обогнала французскую. "Когда видим бурное развитие метро в Москве, такое количество новых станций, то понимаем, что не успеваем за такими темпами", – подчеркнул он. Экс-министр рассказал, что его впечатлили те изменения, которые произошли с Москвой за последние шесть лет. "Это поразительный результат", – сказал он.

Как отмечал Леруа, российская и французская сторона еще в 2010 году обменялись мнениями по поводу Большого Парижа и Большой Москвы. Оба мегаполиса он назвал драйверами экономического развития двух стран: Большой Париж производит треть валового внутреннего продукта Пятой Республики, столько же генерирует для России Москва.

В свою очередь, руководитель столичного департамента присоединенных территорий Владимир Жидкин отметил, при реализации проекта Большой Москвы власти города активно консультируются с французскими коллегами. "Мы приезжали во Францию, изучали основные направления и принципы реализации парижской агломерации", – сказал чиновник.

По его словам, уже можно судить о результатах развития двух агломераций, а также обсуждать тенденции и подходы к решению проблем, общих для Новой Москвы и Большого Парижа. Одна из них – моноцентризм и перегруженность в действующих границах. Урбанистические мегапроекты призваны решить эту проблемы, дать импульс к экономическому росту и благоустройству территорий, развитию их экологической составляющей.

Схожесть трудностей, с которыми сталкиваются Новая Москва и Большой Париж, заметил и гендиректор торгово-промышленной палаты Парижа и Парижского региона Этьен Гийо. "Транспортная инфраструктура должна связать районы города, не проходя через центр", – пояснил чиновник. Он подчеркнул, что оба города активно развивают общественный транспорт, строят новые дороги, расширяют железнодорожную сеть.

Французский гость особо отметил прекрасную подготовку российской столицы к чемпионату мира по футболу. Он напомнил, что в 2024 году во Франции пройдет летняя Олимпиада, к которой нужно реконструировать аэропорт Шарль де Голь и одну из линий столичного метрополитена.

Идея Большого Парижа, предполагающая развитие ближайших пригородов французской столицы, была выдвинута 11 лет назад – в 2007 году. Население агломерации составляет порядка семи миллионов человек. Проект предполагает активное развитие транспортной инфраструктуры: строительство новых линий метрополитена, соединяющих деловые и жилые кварталы Большого Парижа. С момента начала реализации программы в агломерации построены десятки тысяч домов.

Новая Москва немного младше своего французского собрата. Территории к юго-западу от столицы были присоединены к ней 1 июля 2012 года. В результате площадь города увеличилась в 2,4 раза. За прошедшие годы на присоединенных территориях были построены новые жилые районы, социальная инфраструктура – школы, детские сады, больницы. Кроме того, было создано почти 200 тысяч рабочих мест.

Активно развивается и транспортная инфраструктура. В 2016 году в Новую Москву пришла Сокольническая линия подземки с двумя станциями - "Румянцево" и "Саларьево". Вскоре для пассажирского движения откроется участок Калининско-Солнцевской линии до Рассказовки. Также в ближайшие годы построят 700 километров дорог и 180 километров трамвайных линий.

Восьмой Московский урбанистический форум (МУФ) открылся в парке "Зарядье" 17 июля. Главная тема площадки – "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". На мероприятии присутствуют российские и международные эксперты и архитекторы, а также руководители мировых мегаполисов.