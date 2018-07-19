Московские власти переводят застройщиков на цифру

Московские власти переводят оформление градостроительной документации в электронный вид. Застройщики уже позитивно оценили переход на цифру.

В ближайшем будущем еще 16 услуг будут переведены в электронный вид. Как отметила, выступая на площадке Московского урбанфорума, замруководителя департамента градостроительной политики столицы Надежда Караванова, застройщикам будет предоставлена возможность подачи через официальный портал мэра и правительства Москвы единой заявки на получение технических условий, заключение договоров о подключении, а также выдачу актов об осуществлении подключения к инженерным сетям.

Проведенное в начале июня исследование ВЦИОМ, выполненное специально к Урбанфоруму, выявило, что среди застройщиков выражен запрос на получение услуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения и электрическим сетям посредством заполнения единой заявки в электронной форме. За переход на такую форму обслуживания высказалось 70% опрошенных.

Целью опроса было изучение отношения застройщиков к изменениям в сфере строительного регулирования в Москве. Всего была опрошена тысяча представителей бизнеса в сфере строительства.

Порядка 60% застройщиков видят позитивный эффект от перевода услуг в электронный вид, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он добавил, что наблюдается рост удовлетворенности застройщиков от взаимодействия со всеми сетевыми организациями столицы. Он также сообщил, что большинство опрошенных застройщиков заявили о том, что они достаточно хорошо информированы о реформах в строительной сфере.

При этом он подчеркнул, что есть причины, которые, по мнению застройщиков, сегодня мешают строить в Москве. Среди них недостаток инвестиций, а также недостаток квалифицированных рабочих и высокие ставки по банковским кредитам.

"Первая тройка проблем, которые называют застройщики, – это монополизация рынка строительных услуг – 46%. На втором месте - неопределенность экономической конъюнктуры – 44% – и на третьем месте - недоступность кредитов – 42%", – сказал Федоров.

Московский урбанистический форум – крупнейший международный конгресс, посвященный вопросам развития глобальных мегаполисов. Он проводится ежегодно с 2011 года. Тема этого года на форуме – "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". С 17 по 22 июля российские и международные эксперты, представители власти, урбанисты, социологи и экономисты обсуждают модели развития крупнейших мегаполисов мира.

Выступая на открытии Урбанфорума, мэр Сергей Собянин сказал, что Москва должна стать городом, удобным и комфортным для человека и отметил лучшие столичные проекты последних лет: благоустройство города, изменения в транспортной и социальной инфраструктуре, развитие образования и реновацию.