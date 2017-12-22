Россиянка заставила 30 запертых в квартире кошек есть друг друга

Жительница Оренбурга оставила дома без еды, воды и присмотра своих многочисленных питомцев и уехала на дачу. Пока женщина наслаждалась чистым воздухом за городом, ее четвероногие друзья умирали долгой и мучительной смертью, превратив квартиру в зловонное кладбище.

По словам местных жителей, женщина уехала на дачу еще в июне. Когда кошки начали скрести двери и орать от голода, соседи попытались дозвониться хозяйке домашнего "зоопарка" и попросить сдать животных в приют. Однако на связь она не выходила.

Чтобы попасть в квартиру без ее разрешения, нужно было вскрыть дверь, предварительно получив судебное предписание. Но соответствующие инстанции не выдавали его из-за отсутствия на то причин. В результате вскоре почти все животные погибли. Из 30 только пять осталось в живых. Судя по всему, они выжили благодаря тому, что им пришлось питаться трупами своих умерших собратьев по несчастью.

"Сколько мы ни обивали пороги различных инстанций, добиться реакции или хоть какого-то результата не получилось... Животные погибли... Что за этим последовало, думаю, можете представить сами", – цитирует одну из жительниц подъезда РИА "Оренбуржье". Целое кладбище домашних животных обнаружили вызванные соседями в "нехорошую" квартиру промышленные альпинисты.

Местные жители все же настояли на том, чтобы специалисты закрыли окна пустующей квартиры, откуда исходило жуткое зловоние. Когда мужчины добрались до окон и заглянули внутрь, они увидели множество разлагающихся кошек, пожираемых насекомыми.

Примечательно, что владелица питомцев по-прежнему не вернулась домой и не вышла на связь. МУ МВД по региону по заявкам соседей начали проверку. При этом сообщается, что данную ситуацию не получится классифицировать под статью о жестоком обращении с животными, поскольку она предполагает непосредственное участие человека в истязании.