Житель Подмосковья расчленил и сжег тело пасынка

В подмосковном Орехово-Зуево за убийство 34-летнего пасынка задержан 46-летний мужчина. Преступника искали пять месяцев, передает РИА ФАН.

Как установили правоохранители, в ходе ссоры мужчина напал на сына своей жены и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, убийца расчленил тело и отнес останки в парк, где закопал, а потом, облив бензином, поджег. Нож и часть останков мужчина завернул в полиэтилен и выбросил в Клязьму.