Брошенный любимой кабан Хряк воспитывает четырех детей

Работники уральского тематического парка "Парк Сказов" рассказали журналистам историю любви и предательства, достойную воплощения на российских телеэкранах. В ней есть и счастливая совместная жизнь, и рождение детей и даже побег из семьи. Однако произошло все это в семействе кабанов.

Кабаны Хряк и Нюша счастливо, по словам работников "Парка Сказов", прожили вместе три года и даже успели обзавестись четырьмя поросятами – Пятнашкой, Рыжиком, Иваном и Марьей. Тягостей семейной жизни не выдержала Нюша – однажды она перемахнула через забор парка и скрылась в лесу.

Столь же беспокойный нрав оказался и у ее детей. В один из дней кабанята прорыли подкоп и выбрались из загона. Однако уйти далеко они не смогли – Хряк громко ревел и, по всей видимости, пытался уговорить их вернуться назад.

"Мы укрепили загон, и с тех пор Хряк еще внимательнее следит за малышней. Еще бы, отцам-одиночкам в наше время нелегко – только и гляди в оба", – цитирует сайт "Комсомольская правда" сотрудников парка. "Он хорошо справляется со своими обязанностями, так что органы опеки к нему точно не придут", – добавили они.

Раскрыли в "Парке Сказов" и особенности воспитания в семье кабанов: "Хряк очень ласковый, но иногда и рявкнуть на кабанчиков может. Недавно двойняшки Иван да Марья бросились вперед батьки к обеду – он их живо на место поставил".

Кроме того, отец семейства может легко разнять своих детей в случае возникшей ссоры и пожалеть того, кого незаслуженно обидели. Дети же награждают его ответной лаской, рассказали в парке.

При этом сотрудники "Парка Сказов" отмечают, что Хряк еще довольно молод, а это значит, что, возможно, место сбежавшей Нюша однажды заменит другая кабаниха. Однако пока он выступает в роли отца-одиночки и даже неплохо справляется с этой обязанностью.