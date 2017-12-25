После драки житель Подольска забыл свою любовь

После потери памяти житель подмосковного Подольска Сергей уже полгода заново знакомится со своей любимой девушкой Дарьей. Множественные травмы головы лишили молодого человека воспоминаний о последних пяти годах жизни.

Беда с Сергеем произошла в апреле 2017 года. В одном из ночных клубов Подольска между охранником и парнем произошла драка. В какой-то момент молодой человек упал с высоты собственного роста на асфальт, сильно ударившись головой.

Сергей получил множество травм, среди которых – открытая черепно-мозговая. После инцидента он потерял память. Судебно-медицинская экспертиза показала, что повреждения носят "инерционный характер". "Суд может квалифицировать действия подсудимого как неосторожные, и он может получить наказание в виде штрафа", – цитирует адвоката Евгения Зобова Life.ru.

Воспоминания последних пяти лет своей жизни житель Подольска восстанавливает по крупицам. Сергей даже забыл свою любовь – девушку Дарью. Теперь ему приходится ежедневно знакомиться с ней вновь. "Я не знаю, почему ее выбрал. Это все заново надо узнавать", – отметил молодой человек.

Парень проходит реабилитацию. Новый год с Дарьей они готовятся встречать вместе. А в отношении охранника ночного клуба возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подсудимый вину не признает. "Мы будем настаивать на удовлетворении гражданского иска о возмещении вреда здоровью, судебных издержек в сумме около 1,5 миллиона рублей", – резюмировал защитник Сергея.

Добавим, что потеря памяти – нередкий диагноз. Летом этого года житель города Раменское обнаружил в туалете на своем дачном участке голого бодибилдера, который ничего о себе не помнил. Спортсмен пропал неделю назад по дороге в Ногинск.

Дачник сразу вызвал скорую помощь. Установить личность молодого человека удалось по объявлениям о пропаже. Эксперты осмотрели его и выяснили, что он частично потерял память, а на теле имеются ссадины. Он лишился личных вещей, денег и документов.