Россиян травят смертельно опасными роллами

Роллы и суши, которые предлагают россиянам рестораны и службы доставки, могут быть смертельно опасными. Более трети образцов, проверенных экспертами, содержали кишечную палочку и сальмонеллы.

Проверку провели в службах доставки еды, сетевых магазинах и ресторанах Санкт-Петербурга. Итоги исследования экспертов не порадовали, материалы переданы в Роспотребнадзор.

По данным Центра контроля качества, треть проверенных суши и роллов заражены кишечной палочкой и сальмонеллезом. И дело тут не в качестве рыбы и других продуктов, а в процессе приготовления блюд. Многие повара работают без медицинской книжки, не моют руки и используют грязную посуду. В запеченных роллах бактерии встречались даже чаще, чем в сырых, передает "360".

Проблема характерна не только для Северной столицы. В начале года в Екатеринбурге семь посетителей кафе "Студия суши" пожаловались на плохое самочувствие. У семерых из них обнаружили сальмонеллез. Как выяснилось, посетители заразились от повара, у других сотрудников предприятия общепита обнаружили эшерихиоз и дизентерию. Заведение закрыли.

Отравление зараженной продукцией грозит серьезными последствиями – вплоть до летального исхода. "Частые симптомы такого отравления – тошнота, рвота, интоксикация, подъем температуры, понос. Но могут быть и различные осложнения, связанные с проблемами печени. У некоторых детей даже возникает менингит, поэтому сразу же требуются госпитализация и оказание экстренной помощи", – приводит портал 78.ru комментарий кандидата медицинских наук Сергея Ануфриева.

Тем временем в Астраханской области Роспотребнадзор проверил работу 19 магазинов, продающих мясо. Искали торговые точки, где нарушают санитарные нормы и правила, а также продают мясо без документов, подтверждающих качество. Нарушения санитарного законодательства были зафиксированы в 17 из 19 торговых точек.