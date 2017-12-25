Сибиряк убил ждавшую сюрприза подругу на романтическом свидании

С 34-летней женщиной злоумышленник познакомился в начале декабря в одном из развлекательных учреждений. Перед преступлением 35-летний житель Красноярска объявил своей знакомой, что хочет сделать ей сюрприз.

Мужчина сказал подруге, что хочет сделать ей сюрприз. При этом он предложил своей жертве выбрать какое-нибудь романтическое место.

Известно, что 21 декабря женщина привезла знакомого в поселок Усть-Мана. Там мужчина, по его словам, попросил ее закрыть глаза, после чего заранее приготовленным ножом нанес множественные ранения, оказавшиеся смертельными, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Тело погибшей в автомобиле на следующий день обнаружили случайные прохожие. Согласно одной из версий, мотивом убийства стала ревность, но сам подозреваемый не смог объяснить, что послужило причиной расправы над знакомой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Отметим, что преступления на почве ревности совершаются довольно часто. Несколько лет назад подобный случай произошел в Санкт-Петербурге. Там 34-летний полицейский зарезал жену и ранил ее любовника. Женщина вместе с сожителем пряталась от мужа у подруги и собиралась подать на развод.

Ранее в Ростовской области охваченный ревностью 86-летний пенсионер убил 87-летнюю жену. Престарый мужчина нанес суженой смертельный удар табуреткой. В полицию обратились встревоженные соседи. Наряд прибыл по вызову через десять минут, однако спасти женщину не удалось.