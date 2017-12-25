В желудке психбольной пенсионерки нашли десятки гвоздей

Удивительную и страшную находку обнаружили бурятские хирурги в желудке местной 74-летней жительницы. Врачи удалили из тела старушки более 150 металлических предметов.

Среди найденного – гвозди, шурупы, гайки, болты, отрезки арматуры, а также серебряная цепочка. Первым на инородные предметы обратил внимание проводивший процедуру гастроскопии врач Республиканской клинической больницы имени Семашко, в которой прооперировали женщину.

"Выяснилось, что горло и пищевод находятся в идеальном состоянии. Врач продвинулся дальше и зашел в желудок, где предстала удивительная и совершенно неожиданная картина", – сообщается на сайте медицинского учреждения. С помощью эндоскопа удалось удалить четыре гвоздя. Дальнейшие манипуляции доверили хирургам.

Медики назначили пожилой женщине рентген и увидели "громадный инородный объект". Пенсионерку удалось успешно прооперировать и извлечь все металлические предметы, не повредив желудок.

Пациентку перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Каким образом гвозди и болты попали в желудок пенсионерки, не сообщается. Ранее женщина пережила инсульт, передает издание "Блокнот". По словам ее родных, пенсионерка страдает от психического расстройства.

Отметим, что инородные предметы находят не только в человеческих желудках. Весной этого года в Бангкоке ветеринары нашли в пищеварительном органе черепахи пять килограммов монет. Клад, состоящий почти из тысячи монет, успешно извлекли. Черепашка годами подбирала монеты, которые туристы кидали в резервуары с животными. Согласно местному поверью, брошенная монетка принесет долголетие.