Скорая отказалась ехать к умиравшему россиянину

Трагедия произошла в городе Березовском Свердловской области. Станция скорой помощи отказалась направить машину к мужчине, которому стало плохо.

Вопиющий инцидент произошел вечером 23 декабря. Все началось с того, что местному жителю, 57-летнему Альфиту Шарафисламову стало плохо на лестнице общежития, и он упал. Об этом жильцы сообщили охраннику. Тот перевернул мужчину на спину и почувствовал от него запах алкоголя.

Во время разговора с сотрудником скорой помощи секьюрити честно сказал, что пострадавший, возможно, нетрезв. На это диспетчер сказала, что "к выпившим" они не выезжают. "После этого мы вызвали полицию. Полицейские приехали. Убедившись, что мужчине действительно плохо, заставили-таки скорую помощь прислать машину. Но было уже поздно, человек умер – у него было что-то с сердцем", – цитирует жильца общежития Олега Наборщикова Ura.ru.

В свою очередь на станции скорой помощи Березовского сказали, что ничего об этом инциденте не знают. По факту смерти человека и неоказания медицинской помощи уже началась проверка.

К сожалению, подобные случаи в России не редкость. Как писали Dni.Ru, в октябре этого года на подстанции скорой помощи в Лобне объяснили, почему отказались ехать к умиравшему актеру Дмитрию Марьянову. По словам медработников, день был очень загруженный, а в автопарке находится только шесть карет.