Под Москвой владелица частной передержки морила голодом кошек

В подмосковной Балашихе в частной передержке нашли истощенных, измученных и больных кошек. Владелица заведения намеренно морила животных голодом и держала их в условиях чудовищной антисанитарии, передает "Подмосковье сегодня".

По данным телеканала "360", женщина брала у волонтеров кошек на передержку, получала за это деньги, а потом оставляла животных голодать. Несколько кошек погибли от голода. Выживших пытаются спасти ветеринары.