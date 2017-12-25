Под Москвой владелица частной передержки морила голодом кошек

В подмосковной Балашихе в частной передержке нашли истощенных, измученных и больных кошек. Владелица заведения намеренно морила животных голодом и держала их в условиях чудовищной антисанитарии, передает "Подмосковье сегодня".
По данным телеканала "360", женщина брала у волонтеров кошек на передержку, получала за это деньги, а потом оставляла животных голодать. Несколько кошек погибли от голода. Выживших пытаются спасти ветеринары.
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