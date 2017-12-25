Стали известны "мертвые зоны" России

Специалисты Роскомнадзора провели масштабное исследование. Они изучили зоны покрытия автодорог сотовой связью.

Эксперты пришли к выводу, что из 30 трасс федерального значения, которые и стали предметом исследования, только на 16 связь работает на всех участках. "Лучшая доступность мобильной связи на федеральных трассах отмечается в Центральном, Южном и Северо-Западном федеральных округах", - сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.



Согласно результатам исследования, хуже всего дела со связью обстоят на трассах М-52 "Чуйский тракт", М-54 "Енисей" в Сибири и М-56 "Лена" на Дальнем Востоке. Именно там наибольшее количество "мертвых зон". Общая протяженность дорог без какого-либо сетевого покрытия – более 400 километров. Там попавшие в беду автомобилисты могут надеяться только на проезжающие машины.

По словам экспертов, такое плачевное положение дел на некоторых участках дороги связано с отсутствием необходимой для обеспечения связи инфраструктуры: "Нет возможности подключить электричество, нет подъездных дорог к месту размещения оборудования в оптимальных точках близ трасс и так далее. Немалую роль играет и экономический фактор: отсутствие связи наблюдается в основном на участках с малым количеством абонентов и их низкой активностью".

Отметим, что на карте качества связи автодорог, составленной экспертами Роскомнадзора, видно, что даже на "благополучных" трассах есть участки, на которых либо вообще не ловит сигнал, либо покрытие очень слабое. Так, например, на трассе М-18 "Кола", проложенной от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией, есть несколько участков, на которых специалисты зафиксировали практически полное отсутствие покрытия.