Под Самарой случилась страшная авария

В Самарской области на федеральной трассе случилось ДТП. Водитель автомобиля УАЗ вылетел на полосу встречного движения и врезался в иномарку.
В результате жуткого столкновения пострадал один человек. Предположительно, авария случилась из-за непогоды. По факту ДТП проводится проверка, передает РИА ФАН.
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