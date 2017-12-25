В Хабаровске мальчик выстрелил в голову матери

В Хабаровске случилось жуткое происшествие: малолетний мальчик случайно выстрелил матери в голову из пневматического пистолета. Пуля застряла в голове у местной жительницы, она попала в больницу.
По факту происшествия проводится проверка, передает EG.ru. Ребенка и его маму ждет серьезна профилактическая беседа.
Отец ее ребенка кричал: "Иуда! Конченая наркоманка!"
Оперная дива обнародовала новое видео
Стало известно, почему Первый канал взял на работу оскандалившегося шоумена
Супруга прославленного артиста обнародовала новое фото