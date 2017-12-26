В Петербурге водителя автобуса изрезали ножом на глазах у детей

В Санкт-Петербурге в ходе дорожного конфликта ранили водителя автобуса, перевозившего школьников. ЧП произошло на Октябрьской набережной, передает FlashNord.
Как установили правоохранители, уроженец Азербайджана набросился на водителя автобуса на глазах у школьников, их родителей и учителей. После того как агрессивный мужчина нанес оппоненту многочисленные удары ножом, его спутница избила водителя.
Нападавшие скрылись. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, он находится в реанимации.
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