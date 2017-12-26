В Домодедово оборвался лифт с женщиной и ребенком

В одной из многоэтажек подмосковного Домодедово оборвался лифт, внутри которого были женщина и ее ребенок. Кабина пролетела пять этажей, пишет "360" со ссылкой на Telegram‐канал Hue.
Лифт падал с 11-го до шестого этажа, трагедии удалось избежать благодаря сработавшему тормозу. В результате инцидента никто не пострадал.
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