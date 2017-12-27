В Домодедово горит ангар

В подмосковном городе Домодедово произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул в постройке на Промышленной улице, а затем перекинулся на ангар с пиломатериалами, передает РЕН ТВ.
Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров, пишет сетевое издание m24.ru. На месте работают пожарные. Угрозы распространения огня соседние здания нет.
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