В Домодедово горит ангар

В подмосковном городе Домодедово произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул в постройке на Промышленной улице, а затем перекинулся на ангар с пиломатериалами, передает РЕН ТВ.

Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров, пишет сетевое издание m24.ru. На месте работают пожарные. Угрозы распространения огня соседние здания нет.