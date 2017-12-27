В Подмосковье мужчина напал на 54‐летнего водителя скорой помощи. Инцидент произошел возле одного из домов на Инициативной улице в Люберцах, передает "360".
По предварительным данным, между водителем неотложки и автомобилистом произошел конфликт, в ходе которого житель Подмосковья избил сотрудника скорой. Злоумышленник с места ЧП скрылся.
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