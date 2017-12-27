В петербургском супермаркете прогремел взрыв

В магазине "Перекресток" на площади Калинина в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. В результате происшествия пострадали три человека, им оказывают помощь сотрудники экстренных служб.
На месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает "Фонтанка". Прямую трансляцию ведет Life.ru.
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