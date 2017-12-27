Список пострадавших при взрыве в Петербурге

В Сети появился список пострадавших в результате взрыва в супермаркете на площади Калинина в Санкт-Петербурге
. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
- Соловьева Галина Николаевна, 1982 г. – Мариинская больница
- Кобелева Инна Алексеевна, 1971 г. – Александровская больница
- Ушакова Елена Викторовна, 1964 г.
- Аликулов Иврукул Избекович – Александровская больница
- Дорофеев Максим Алексеевич, 1983 г. – Мариинская больница
- Лыгин Антон Константинович, 1980 г. – Александровская больница
- Александрова Людмила Петровна, 1954 г.
- Литвинова Алла Евгеньевна, 1962 г. – Мариинская больница
- Екатерина Н. – Елизаветинская больница
- Любовь А. – Александровская больница
По данным Telegram-канала Mash, один из пострадавших получил осколочную рану живота. Он находится в крайне тяжелом состоянии, с ним работают врачи, передает РИА ФАН. Прямую трансляцию с места происшествия ведет Life.ru.