Игнорировавший жалобы серпуховчанки на мужа-садиста участковый наказан

Участковый из Серпухова, не обращавший внимания на жалобы местной жительницы о домашнем насилии, уволен. Как рассказали в подмосковной полиции, также с должности снят непосредственный начальник участкового.
Напомним, что в Серпухове 26-летний мужчина отрубил руки 25-летней супруге, пишет "Подмосковье сегодня". Садист вывез девушку в лес, где пытал ее, а затем доставил в больницу.
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