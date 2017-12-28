Игнорировавший жалобы серпуховчанки на мужа-садиста участковый наказан

Участковый из Серпухова, не обращавший внимания на жалобы местной жительницы о домашнем насилии, уволен. Как рассказали в подмосковной полиции, также с должности снят непосредственный начальник участкового.

Напомним, что в Серпухове 26-летний мужчина отрубил руки 25-летней супруге, пишет "Подмосковье сегодня". Садист вывез девушку в лес, где пытал ее, а затем доставил в больницу.



