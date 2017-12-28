В Химках мужчина открыл огонь по пилившим деревья рабочим

В подмосковных Химках мужчина выстрелил из ружья по рабочим, которые пилили деревья. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

На место ЧП отправили несколько нарядов полиции, передает Life.ru. Одно из спиленных деревьев упало на дом – возможно, это и стало причиной стрельбы. Злоумышленник задержан.