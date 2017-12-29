Сахалинская медсестра сняла селфи с умирающими пациентами
Фотографии в сопровождении оскорбительных комментариев появились в соцсетях. Съемку блогер с медицинским образованием вела в реанимационном отделении сердечно-сосудистой хирургии. Она обвиняла врачей в том, что тем якобы безразлична судьба больных.
"Министр жестко осудил поведение медицинского работника, снимающего и комментирующего лечебный процесс в Сахалинской областной клинической больнице. Объектом бесцеремонного обращения стали беспомощные люди, подключенные к аппаратам для поддержания жизнедеятельности", – сказано в заявлении Министерства здравоохранения Сахалинской области.
В публикации отмечается, что десятки людей трудятся сутки напролет, выхаживая и возвращая к жизни этих пациентов. Они следят за параметрами здоровья и готовы в любой момент "к экстремальной ситуации, к оперативной деятельности, к любым необходимым действиям" для их спасения.
Минздрав сообщает, что по факту неэтичного, недопустимого обращения медицинской сестры в отношении пациентов и коллег организована служебная проверка, пишет "360".
#врач #медицина #поликлиника #больница #здравоохранение #министерство #выборы #россия #СМИ #новости #ТАСС #РИА #черныйюмор pic.twitter.com/MnFJi0EanN— #torch (@torchspb) 14 декабря 2017 г.
Ранее Dni.Ru сообщали, что Минздрав Прикамья проверяет видео, на котором врачи кричат на пациента. Молодой человек отказывался подписывать согласие на оказание медицинских услуг. Инцидент произошел в травмпункте города Березняки. Пострадавший был доставлен к врачам в состоянии алкогольного опьянения, после того как упал на улице. Медсестра пыталась заставить его подписать согласие на проведение осмотра, медицинских манипуляций и процедур.
На попавшем в Сеть видео слышно, как молодой человек говорит: "Я распишусь вам, дайте успокоиться, у меня нога болит". После этого раздается громкий звук удара, и пациент начинает кричать от боли.
Скандально известная звезда обещает много интересного
Супруга футболиста призналась: у нее не осталось времени ни на мужа, ни на сына
Оперный певец стал Человеком года в культуре
Меган Маркл не смогла получить судьбоносную роль