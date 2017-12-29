Под Москвой бабушка-украинка похитила семилетнего мальчика

В Бронницах похитили семилетнего мальчика. Ребенка забрала родная бабушка, передает "Подмосковье сегодня".

"Она забрала его после уроков в 13:30. С тех пор все телефоны выключены. С квартиры она съехала, из вещей там нашли только рюкзак Димы", – рассказал отец мальчика.

По словам мужчины, его теща увезла ребенка на Украину. "Я выяснил, что она пересекла границу России", – отметил он.

Несколько лет назад от болезни скончалась мать похищенного мальчика. Из-за этого между его отцом и бабушкой начались конфликты.