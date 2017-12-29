Под Москвой бабушка-украинка похитила семилетнего мальчика

В Бронницах похитили семилетнего мальчика. Ребенка забрала родная бабушка, передает "Подмосковье сегодня".
"Она забрала его после уроков в 13:30. С тех пор все телефоны выключены. С квартиры она съехала, из вещей там нашли только рюкзак Димы", – рассказал отец мальчика.
По словам мужчины, его теща увезла ребенка на Украину. "Я выяснил, что она пересекла границу России", – отметил он.
Несколько лет назад от болезни скончалась мать похищенного мальчика. Из-за этого между его отцом и бабушкой начались конфликты.
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