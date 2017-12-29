Родившая россиянка ищет изнасиловавшего ее таксиста

Жительница Петербурга заявила о сексуальном насилии после того, как родила ребенка от напавшего на нее таксиста. Преступление было совершено еще 29 января этого года, но 41-летняя женщина боялась рассказать о случившемся из-за мести насильника.

Пострадавшая все же набралась смелости и пришла в отделение полиции. Она рассказала правоохранителям, что ее изнасиловал таксист в машине у дома на проспекте Обуховской Обороны, передает Flashnord.

Для того, чтобы жертва не могла вызвать полицейских, преступник по имени Захид отобрал у нее сотовый телефон. Материальный ущерб женщина оценила в пять тысяч рублей.

Спустя время петербурженка поняла, что беременна. 26 октября она родила ребенка, отец которого, как уверяет потерпевшая, именно тот самый насильник.

"По ее словам, рост нападавшего был около 165 сантиметров. Он был кавказской внешности. Отличительной чертой насильника она назвала большую родинку на щеке", – передает РИА ФАН со ссылкой на собственный источник. В настоящее время в северной столице правоохранительные органы проводят проверку по обращению женщины и разыскивают непутевого папашу.

Подобный случай произошел 29 ноября в Москве. Напомним, в тот день жертвой таксиста-насильника стал молодой человек. Известно, что он возвращался около пяти часов утра из ночного клуба. Водитель на белой Honda Accord должен был довезти его до шоссе Энтузиастов, однако вместо этого свернул во дворы по улице Симоновский Вал. Там он напал на пассажира, который не смог оказать сопротивление. После изнасилования молодой человек обратился в полицию.