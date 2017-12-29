Петербуржец атаковал трясущимся пенисом женщину с ребенком

В Санкт-Петербурге женщина с двумя детьми подверглась нападению эксгибициониста. Атака извращенца произошла прямо в метро.

28-летняя женщина обратилась к полицейским. Она рассказала: когда она вместе с отпрысками сидела в вагоне поезда, следующего от станции "Политехническая" до "Академической", над ними встал мужчина. Он обнажил свои половые органы и начал трясти ими перед лицами возмущенной жительницы культурной столицы и ее детей.

Когда поезд остановился на станции, извращенец выскочил из вагона, перебежал платформу и прыгнул в состав, следующий в обратном направлении, сообщает "Московский Комсомолец". Как рассказала полиции жертва эксгибициониста, на вид нападавшему было около 40 лет. Другие приметы мужчины неизвестны. По словам женщины, атака частично обнаженного злоумышленника произошла около девяти вечера 28 декабря.

Ранее Dni.Ru рассказывали о подобном случае, произошедшем в Москве. В сентябре 2017 года в одном из московских дворов педофил-эксгибиционист развратил 12-летнюю девочку. Инцидент произошел в районе Коптево, на бульваре Матроса Железняка. Как установили правоохранители, мужчина заметил школьницу и показал ей половые органы. О произошедшем узнала мать пострадавшей, она и сообщила в полицию о педофиле.

Напомним, эксгибиционизм – это не только тяга обнажаться в общественных местах. Так, сексолог Александр Полеев считает, что занятие сексом на публике также можно считать крайним проявлением эксгибиционизма, однако, по словам эксперта, чаще всего прилюдное совокупление совершается ради эпатажа.

"Прилюдный секс все-таки устраивают любители эпатажа, которые к тому же немного или много выпили. Эпатировать можно по-разному: стихотворением, рассказом, картиной, радиопередачей. К такому примитивному способу прибегают те, у кого нет фантазии", – уверен врач-сексолог.