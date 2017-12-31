Теракт в Петербурге устроил больной сектант

Сотрудники ФСБ задержали исполнителя теракта в Санкт-Петербурге. Со злоумышленником работают следователи.

Организатор взрыва в супермаркете на площади Калинина, 35-летнего местный житель Дмитрий Лукьяненко, был пойман вечером 30 декабря. Его сразу же передали сотрудникам Следственного комитета для допроса.

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Правоохранителям удалось выяснить необычные факты из биографии задержанного. Оказывается, он состоял на учете в психоневрологическом диспансере и вел асоциальный образ жизни, передает ТАСС. Кроме того, Лукьяненко страдает от наркотической зависимости.

Как передает Telegram-канал Mash, предполагаемый преступник был участником националистического оккультного движения. В социальных сетях было опубликовано несколько снимков подозреваемого.

Задержанный сегодня подозреваемый во взрыве в Петербурге Дмитрий Лукьяненко. В ФСБ его называют "членом оккультной националистической группировки".

Наркоман.

https://t.co/u4fuZ2yCbA pic.twitter.com/qUaHSJKc6l — SobiNews.Com (@SobiNewsCom) 30 декабря 2017 г.

Напомним, что взрыв в одном из торговых центров Северной столицы прогремел вечером 27 декабря. Злоумышленник использовал самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Dni.Ru публиковали список пострадавших.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. "Дал указание директору ФСБ при работе с бандитами при задержании действовать в рамках закона. Только закона! Но при угрозе жизни и здоровья наших офицеров – действовать решительно. В плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте", – заявил он.