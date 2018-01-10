Не пропустивший генералов в лифт капитан жестко наказан

Старшему следователю Главного следственного управления ГУ МВД Подмосковья, капитану юстиции по фамилии Савченко объявили выговор. Полицейский проявил неуважение к руководству.

Капитан не пропустил двух генералов в лифт и вошел в кабину сам. Видео неловкого момента попало в объективы камер наблюдения. Соответствующим приказом Савченко привлекли к дисциплинарной ответственности, передает URA.RU. В документе говорится, что капитан юстиции проявил неуважение к руководству, нарушив Дисциплинарный устав органов внутренних дел России.



