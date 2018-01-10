Не пропустивший генералов в лифт капитан жестко наказан
Капитан не пропустил двух генералов в лифт и вошел в кабину сам. Видео неловкого момента попало в объективы камер наблюдения. Соответствующим приказом Савченко привлекли к дисциплинарной ответственности, передает URA.RU. В документе говорится, что капитан юстиции проявил неуважение к руководству, нарушив Дисциплинарный устав органов внутренних дел России.
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