Безумные регионы: испражнявшегося на ковер Гринча из Тагила избили

Гринч из Нижнего Тагила избит местным жителем, попытавшийся наладить отношения с бывшей супругой тюменец находится в больнице с ножевыми ранениями и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

В Приморье леопард напал на двухлетнего ребенка, сообщает Newizv.ru. Инцидент произошел в зоопарке села Борисовка. Семья из соседнего города приехала посмотреть на животных, но экскурсия закончилась трагедией. Когда родители отвлеклись на старшего сына, двухлетний ребенок подошел слишком близко к клетке с хищником. Леопард схватил его лапами за голову и покусал.

В Нижегородской области местный житель задержан по подозрению в растлении 11-летней девочки. По информации Newsnn.ru, обвиняемого в противоправных действиях обнаружили в селе Кулебаки. Задержали местного жителя следователи. Они возбудили против мужчины уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

В колонию Новочеркасска перебросили две тысячи психотропных таблеток. Как сообщает Rostovgazeta.ru, помимо сильнодействующих медицинских препаратов, в свертках, перекинутых через забор исправительного учреждения, находилась марихуана. "Фармацевтов" задержали. Ими оказались два молодых человека, проживающих неподалеку.

Житель Нижнего Тагила сильно избил гостя, решившего испортить праздничное застолье. Мужчина собрался справить нужду посередине комнаты прямо во время банкета, передает Tagilcity.ru. Этот поступок обернулся для тагильского Гринча серьезными травмами. Разъяренный хозяин нанес гостю несколько ударов, после чего тот впал в кому.

В Тюмени мужчина стал жертвой нападения. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержана 30-летняя экс-супруга пострадавшего. Как сообщает Nashgorod.ru, 36-летний местный житель решил наладить отношения с бывшей женой. Он пришел к ней в гости и предложил выпить. В процессе "примирения" между ними вспыхнул конфликт, и девушка несколько раз ударила ухажера ножом.

В Омске фальшивомонетчик пытался избавиться от улик и выбросил в окно шесть миллионов рублей. По информации Gorod55.ru, полиции удалось выйти на след преступной группировки, занимавшейся подделкой купюр. В съемной квартире, где проходило задержание предполагаемых фальшивомонетчиков, оперативники нашли искусно подделанные деньги на сумму шесть миллионов. Один из подозреваемых пытался избавиться от вещдоков, выкинув их в окно.

Власти Удмуртии подвели итоги новогодних праздников. За время каникул от фейерверков пострадали 34 человека, сообщает Udm-info.ru. Среди них – восемь детей. По информации издания, в этом году больше людей пострадали не от салютов, а от на первый взгляд безобидных бенгальских огней.

В Волгоградской области трое злоумышленников в новогодних колпаках напали на склад прием металла. Грабители избили сторожа металлическим прутом, требуя денег, передает Novostivolgograda.ru. Потерпевший ничего не рассказал бандитам, и те ушли ни с чем. Злоумышленников задержали.