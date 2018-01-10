Над Челябинской областью пролетел загадочный метеорит

Житель Челябинской области выложил в Сеть видео с авторегистратора. Предположительно, мужчине удалось запечатлеть на камеру метеорит.

В разговоре с журналистами автолюбитель рассказал, что запись была сделана вечером 8 января неподалеку от города Златоуста. Версия автора ролика не кажется убедительной – больше ни одного сообщения о метеорите из города и окрестностей не поступало. На кадрах явно видно, что перед автомобилем свидетеля странного явления едут еще несколько машин. Их водители также не сообщили о предполагаемом метеорите.

Как сообщает "Первый областной", шар мог оказаться световой иллюзией, вызванной преломлением света фонаря на лобовом стекле машины. Скорее всего, странное явление не имеет никакого отношения ни к метеоритам, ни к пришельцам, считают журналисты.