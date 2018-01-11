Охранник сломал челюсть укравшему водку покупателю

В Коми охранник, прибывший в магазин после сообщения о краже бутылки водки, избил посетителя папкой для бумаг и кулаками. Когда мужчина попытался дать отпор, в конфликт вмешались другие сотрудники ЧОПа и повалили его на пол, пишет FlashNord.

Уже сидящему на полу мужчине охранник нанес множественные удары кулаками и ногами по лицу и телу. "В результате избиения похитителю водки была сломана челюсть", – сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По данному факту было возбуждено дело. Суд признал сотрудника ЧОПа виновным и назначил ему наказание в виде года и трех месяцев ограничения свободы.