Отец-педофил четыре года насиловал подростка

За изнасилование собственной дочери задержан житель подмосковного Серпухова. На 38-летнего извращенца заявила в правоохранительные органы его жена.

По словам женщины, муж с июня 2013 года по декабрь 2017 года регулярно насиловал их общую дочь. На момент первого преступления ребенку было 12 лет.

В настоящее время девушка является студенткой одного из колледжей Санкт-Петербурга, сообщает "Московский Комсомолец" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, в октябре прошлого года в Приморском крае суд приговорил 44-летного местного жителя к 24 годам тюрьмы за изнасилование дочери. Мужчина вступал в сексуальную связь с несовершеннолетней в течение 13 лет, в 2003-2016 годах. Первый раз злоумышленник изнасиловал девочку, когда ей было всего четыре года. Педофил угрожал физической расправой не только ребенку, но и его близким родственникам.

Ранее сообщалось о похожем преступлении в Москве. Извращенец в течение восьми лет насиловал дочь. О зверствах педофила стало известно благодаря бабушке девочки. Она обратила внимание, что отец жестоко обращается с 15-летней школьницей, и сообщила об этом в полицию.

В ходе проверки сотрудники соцзащиты побеседовали с девочкой и выяснили, что та с 2009 года подвергается насилию со стороны отца. Установлено, что мужчина угрожал дочери. Подозреваемый в содеянном признался.