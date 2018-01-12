Pевнивец перерезал горло жене от уха до уха под Москвой

Трагедия разыгралась 5 января в деревне Голубое. Окровавленное тело женщины нашли на кровати в доме, где она жила вместе с мужем и маленьким сыном.



Житель Солнечногорского района Подмосковья жестоко расправился со своей 28-летней женой. Мужчина около 50 раз ударил супругу ножом, после чего перерезал ей горло, передает "Подмосковье сегодня".

Как узнали СМИ, мужчина стал сильно ревновать жену полгода назад, когда из армии вернулся ее крестник. Женщина на радостях закатила торжество, чем взбесила супруга. Мужчина даже отвез жену в лес и едва не убил ее, но тогда полиция посоветовала не раздувать скандал, пишет "360".

