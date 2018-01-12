Петербуржец избил школьника за брошенный в машину снежок

Житель Петербурга накинулся на подростка за брошенный снежок в его Volkswagen. Инцидент произошел на Октябрьской набережной, пишет FlashNord.

Как рассказали в полиции, школьник играл с другом в снежки и попал в находившийся неподалеку автомобиль. Водитель иномарки тут же подбежал к мальчику и ударил его по лицу, после чего уехал.